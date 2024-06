Furgão estaciona em Ribeirão com sessões de cinema movido a energia solar

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família... tudo de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia. O CineSolarzinho, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Ribeirão Pires amanhã (11), às 18h30, na Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n - Centro). Na telona serão exibidos filmes infantojuvenis e até mesmo um curta produzido por alunos da cidade. A entrada é livre, não precisa de ingresso.

A 4ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e da Cultura, e é realizada pela Brazucah Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal.

“Apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema. Além disso, ir ao cinema é um programa caro para as famílias que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Neste contexto, o CineSolarzinho é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas”, reforça Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

COMO FUNCIONA

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho, que é a versão infantil do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

É por meio da educação ambiental que os participantes são incentivados a levantar os problemas locais e conversar sobre ações sustentáveis, construindo coletivamente a história e a roteirização do filme. Todas as ações são gravadas, um curta é produzido, editado pela equipe do CineSolar e tem sua “estreia mundial” durante a sessão de cinema para a comunidade local, ficando disponível também no canal do Youtube (https://www.youtube.com/@CINESOLARBRASIL).

“As oficinas complementam as atividades do cinema ao ar livre. Nos encontros tratamos o tema da sustentabilidade e energias renováveis mais aprofundado, instigando as crianças e os jovens a fazerem uma reflexão sobre a sua comunidade, a partir das discussões locais e tendo como referência as grandes soluções globais. Além disso, incentivamos o empoderamento desses participantes, que ficam à frente da câmera, protagonizando o curta que será projetado na tela do CineSolar para todos”, destaca Cynthia.

Em caso de chuva, a atração será exibida na Escola Municipal Carlos Rohm - Rua Primeiro de Maio, 170 - Centro.

O PROJETO

Lançado pela Brazucah Produções, há 11 anos o CineSolar (linktr.ee/cine.solar) transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 2300 sessões (com exibição de 220 filmes) e 690 oficinas para 341 mil pessoas de 700 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), já percorreu - com seus furgões Mahura e Tupã - mais de 302 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

O CineSolar realiza compensação de 55 toneladas CO2e, em parceria com a Ecooar, através do plantio de 262 árvores e da certificação de créditos de carbono, com a manutenção de florestas, em áreas de preservação permanente, no município de Garça (SP). E também promove ações em conjunto com a Unesco Representação Brasil e a Unipaz (Universidade Internacional da Paz). O projeto integra a Solar World Cinema, uma rede internacional de cinemas itinerantes movidos a energia solar, conta com a parceria institucional da Mercedes-Benz - Cars & Vans Brasil e parceria solar da Clarios - com a bateria Heliar e a Freedom Estacionária, da EnergySeg Engenharia e da Ecori Energia Solar.

SINOPSES DOS FILMES

Fazer juntos (18h30)

‘O Mistério do Boi de Mamão’ - Direção: Luiza Lins - SC - Ficção/2006 - 14min6s

Inspirado no folclore do Boi de Mamão, uma brincadeira popular que acontece no litoral catarinense, o filme conta a história do menino Deni, torcedor do Avaí, que vive uma grande aventura ao tentar descobrir o sumiço do boneco do Boi de Mamão.

Asas da Imaginação (19h30)

‘Geração Alpha’ - Direção: Débora Resendes e Iuri Moreno - GO - Animação/2023 - 11min20s

Rebeca, uma menina apaixonada por leitura, tenta convencer seu vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro.