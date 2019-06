Xuxa Meneghel prestigia aniversário de 14 anos de idade da sobrinha, Nikki

29/06/2019 | 10:11



Na última sexta-feira, dia 28, Nikki Meneghel comemorou os seus 14 anos de idade na casa de festas Collossos, no Rio de Janeiro. Além de celebrar mais um ano de vida ao lado da mãe, Michele, dos irmãos, Pedro e Paloma, e da tia, Solange Meneghel, ela ainda foi surpreendida com a presença de Xuxa Meneghel, que fez questão de estar ao lado da sobrinha nesse momento tão especial.

Xuxa deu diversos abraços e beijos em Nikki, mostrando que estava extremamente feliz por passar mais um aniversário ao lado da sobrinha.

Nikki ainda trocou de vestido durante a festa; antes com um modelito mais princesa, a estudante optou posteriormente por um look mais brilhante para curtir a baladinha do evento.

Quem também esteve na festa foi a atriz Duda Wendling, que interpreta Isadora na novela Verão 90, da Rede Globo.

E Nikki ainda se inspirou na tia e fez um número de dança bem à lá Dancing Brasil. Arrasou, né?