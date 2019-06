Ex-secretária de Lauro revela frustração com exoneração

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/06/2019 | 07:27



Após deixar grupo político do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), e se lançar candidata ao Paço em 2020, Denise Ventrici (PV) disse guardar mágoas da gestão verde, classificando-a como truculenta. O motivo principal do desentendimento entre os antigos políticos foi a maneira como Denise foi exonerada por Lauro, em novembro de 2018. À época ela era diretora do departamento de assistência judiciária e também trabalhava no Procon.

“Já havia um rumor de que Lauro poderia me exonerar. Mas nunca dei muita bola, pois sempre realizei o melhor trabalho possível por onde passei na gestão do prefeito. Vi minha exoneração no jornal, no fim de semana. Achei uma ação truculenta do prefeito. Ele poderia ter falado comigo e explicado o que poderia acontecer”, disse. Antes de atuar na diretoria do Procon e de assistência judiciária, Denise comandou a Secretaria de Meio Ambiente. Ao todo, foram três anos com participação na gestão Lauro.

“Sempre fui muito próxima ao prefeito, por isso não entendi o jeito que acabei saindo da Prefeitura de Diadema”, sustentou Denise. Ela era presidente do PV quando Lauro foi candidato a prefeito pela primeira vez, em 2012.

Agora ex-aliada, ela alegou que não conseguiu se desfiliar do PV. “Já mandei minha desfiliação para o PV e até agora não recebi resposta. Vou ter que protocolar um pedido para sair do partido”, disse Denise, que revelou ter conversas avançadas com o PRB para sair candidata ao Paço.

Sobre a ideia de se lançar ao Executivo, a ex-secretária acredita que já acumulou experiência para tentar novos cargos. Além de titular de pasta, Denise foi candidata à vereança, ficando como suplente em 2000 – na ocasião chegou a assumir o mandato durante curto período. “De hoje em diante não pretendo mais ser candidata a vereadora. Acredito que já tenho bastante tempo de vida pública e bastante experiência para cargo no Executivo”, definiu.