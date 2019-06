'Annabelle 3' conecta história com sua origem na saga 'Invocação do Mal'

Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 07:05



A saga de sustos da boneca Annabelle se mostrou popular ao longo dos anos, com o público brasileiro sendo um dos mais empolgados em lotar as salas dos cinemas para ver os acontecimentos do brinquedo amaldiçoado. O próximo capítulo de sua história acaba de chegar às telonas brasileiras, com Annabelle 3: De Volta Para Casa prometendo fortalecer o lado da cinessérie com o universo de Invocação do Mal, longa-metragem original do qual o spin-off surgiu, em 2014.

Após matar pessoas e assustar famílias, a protagonista acaba nas mãos dos demonólogos Ed e Lorraine Warren, sendo isolada em local que consideram seguro, que inclui vidro sagrado e com a bênção de um padre na caixa transparente. Os especialistas terão que colocar seu conhecimento à prova para lidar com o fato de que a boneca e outros espíritos malignos guardados no local estão prontos para despertar.

Com mescla de terror, scary jumps e suspense psicológico, Annabelle 3 tenta ser montanha-russa que leva o público a conhecer um pouco mais sobre o mundo em torno dos Warren.