Obra de Suassuna ganha montagem

Miriam Gimenes



29/06/2019 | 07:40



Um dos clássicos do escritor paraibano Ariano Suassuna (1927-2014), o Auto da Compadecida ganha montagem dos alunos da Escola Nacional de Teatro de Santo André, que apresentam este fim de semana – com duas sessões por dia, às 19h e 21h – em sua sede (Rua Senador Flaquer, 958), a obra a preços populares: R$ 12. A direção é de Luiz Campos.

O diretor diz que o espetáculo faz parte da formatura do grupo, que trabalhou, neste semestre, com o teatro popular. “Optei por Suassuna pela grandiosidade desse grande autor para as artes e que, para formação destes artistas, valorizar nossos dramaturgos é de suma importância. Existem diversos dramaturgos consagrados do nosso País, como Vianinha, Guarnieri, Plinio Marcos, Oswald de Andrade, e certamente Ariano Suassuna é um destes grandes”, explica.

E para contar as peripécias de João Grilo e Chicó, ele tomou uma licença poética. “Coloquei duas mulheres (que os interpreta) para diferenciar do filme. Na verdade, coloquei a figura da mulher como protagonista, adquirindo vários papéis que eram de antes, além de Jesus, que coloquei uma mulher trans para o papel. Para uns, isso ainda é algo chocante e uma afronta, mas se Jesus está em todos nós, ele pode ser trans, negro, oriental, mulher”, finaliza.