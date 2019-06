De Santo André, Alana é convocada para disputar o Pan pela Seleção Feminina de Basquete

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 16:16



O técnico José Neto anunciou nesta sexta-feira, 28, as 16 jogadoras que vão iniciar a preparação para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto. Entre as atletas, o Grande ABC estará representado pela armadora Alana, 24 anos, do Santo André/Apaba.

"Esta convocação para os Jogos Pan-Americanos e os treinamentos fazem parte do início de um processo em que visamos a evolução do basquete feminino brasileiro no cenário internacional”, declarou o comandante da Seleção.

O Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, servirá como base para os primeiros treinos, de 16 a 30 de julho. No dia seguinte, a delegação segue para a capital peruana.

Confira a lista de convocadas abaixo:

- Alana Gonçalo da Silva (armadora) – 24 anos – 1m66 - Santo André/APABA – SP

- Aline Cristina Cezário de Moura (ala/pivô) – 21 anos – 1m85 – SESI Araraquara – SP

- Clarissa Cristina dos Santos (ala/pivô) – 31 anos – 1m86 – Sampaio Basquete – RJ

- Débora Fernandes da Costa (armadora) – 27 anos – 1m64 – SESI Araraquara – SP

- Érika Cristina de Souza (pivô) – 37 anos – 1m96 – Uninassau/Cabo de Santo Agostinho – RJ

- Isabela Ramona Lyra Macedo (escolta) – 25 anos – 1m80 – Uninassau/Cabo de Santo Agostinho – BA

- Izabella Frederico Sangalli (lateral) – 24 anos – 1m82 – Ituano Basquete – SP

- Lays da Silva (armadora) – 20 anos – 1m65 – Blumenau Basquete – SP

- Mariana Moura Queiroz Dias (ala/pivô) – 21 – 1m90 – Vera Cruz Campinas – SP

- Mariane Roberta de Carvalho (lateral) – 22 anos – 1m86 – The University of Kansas (EUA) – SP

- Nádia Gomes Colhado (pivô) – 30 anos – 1m94 – Vera Cruz Campinas – PR

- Patrícia Teixeira Ribeiro (escolta) – 28 anos – 1m75 – Vera Cruz Campinas – SP

- Raphaella Monteiro da Silva (lateral) – 24 anos – 1m81 – Sampaio Basquete – RJ

- Stephanie Carmen Soares (ala/pivô) – 19 anos – 1m98 – The Master''''s University (EUA) – SP

- Taina Mayara da Paixão (escolta) – 27 anos – 1m73 – Sampaio Basquete – SP

- Tatiane Pacheco Nascimento (lateral) – 28 anos – 1m81 – Sampaio Basquete – SP