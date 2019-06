Soldado da PM é preso por roubo e porte de droga em São Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



26/06/2019 | 12:20



PMs (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na noite desta terça-feira (25), Gabriel Coutinho da Silva, soldado da corporação da 3ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar de Diadema, por roubo e porte de droga. O PM foi pego após dois crimes em São Bernardo.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento a equipe foi notificada de roubo ao posto de combustíveis Ipiranga, que fica entre a Avenida Lions e o Corredor ABC, divisa entre os municípios de Santo André e São Bernardo. Na sequência receberam denúncia de outro roubo ao posto Shell da Rua General Bertoldo Klinger, na Paulicéia.

Diante das informações os policiais militares diligenciaram até o estabelecimento comercial a fim de verificar as filmagens do roubo e levantar informações. Foram informados sobre o veículo de modelo Chevrolet/Prisma, de cor preta, utilizado no roubo. Ao pesquisarem a placa informada a numeração correspondia a outro carro. A polícia explicou que a placa original foi alterada com fita isolante.

Após tentativas de combinações numéricas através de aplicativo encontraram o que correspondia ao veículo e foram até a casa do proprietário. O homem disse que o carro tinha sido alugado para um PM que, ao realizar o contrato, informou que realizaria serviço como motorista de aplicativo.

Prosseguindo nas diligências, os policiais militares compareceram ao segundo estabelecimento onde foi efetuado roubo e, durante conversa com a vítima, o veículo indicado passou em alta velocidade pela via.

Os PMs perseguiram o carro, que foi alcançado entre as Avenidas Lions e Lauro Gomes, ainda no município de São Bernardo. O veículo estava sendo conduzido por Coutinho e no interior foram localizados uma réplica de pistola, aparelhos celulares, documentos, porções de maconha e R$ 1.072 em espécie, todos objetos de roubos efetuados durante o dia.

Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada ao 2°DP (Rudge Ramos) onde foi realizado Auto de Prisão em Flagrante Delito. Segundo o delegado titular Eduardo Jorge, “diversas vítimas compareceram ao DP e sem sombra de dúvidas reconheceram o soldado da PM como o autor dos roubos”.