Cachorrão apronta para cima do Netuno na Copa Paulista

Anderson Fattori



25/06/2019 | 07:00



Nas estreias de Água Santa e EC São Bernardo na Copa Paulista, melhor para o Cachorrão, que venceu por 1 a 0, ontem à tarde. A partida, que tinha mando do Netuno, foi disputada no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, porque o Estádio do Inamar, em Diadema, está à disposição das seleções que disputam à Copa América como campo para treinamento.

Em uma segunda-feira útil, às 15h, só quem é muito fã mesmo compareceu ao estádio. Na verdade, a impressão era a de que nas arquibancadas tinham apenas alguns amigos e parentes dos jogadores. O público total de 326 torcedores até surpreendeu.

Dava até para escutar as conversas entre os jogadores. No banco do EC São Bernardo, a surpresa foi a condução do auxiliar técnico Renato Peixe. Recém-contratado, o treinador Régis Angeli não pôde ficar à beira de campo porque o Monte Azul, seu antigo clube, ainda não enviou a rescisão do contrato à CBF. Do outro lado, no Água Santa, era o debute de Fernando Marchiori e de quase todo o time do Santo André, que se mudou para Diadema após o título da Série A-2.

Nem deu tempo para os times aquecerem e, aos 57 segundos, após bela trama pela esquerda, Francisco Alex cruzou na cabeça de Gabriel Souza, que abriu o placar.

O bom entrosamento e conjunto do Água Santa não prevaleceram perante à forte marcação do Cachorrão, que tinha no contra-ataque sua arma. A equipe de Diadema criou uma única chance real para empatar, com Jobinho, ainda no primeiro tempo, mas o atacante chutou rasteiro, à direita do gol. Na segunda etapa, o goleiro Júnior Souza ainda espalmou chute de Raphael Toledo, garantindo o EC São Bernardo à frente do placar.

O Cachorrão ainda teve pelo menos duas bolas para matar o confronto, mas não conseguiu organizar os contra-ataques com qualidade e parou na marcação.

Marchiori fala em dia ruim e vê lesão de Anselmo como determinante

Fernando Marchiori trocou o Santo André pelo Água Santa e levou com ele para Diadema boa parte do elenco campeão da Série A-2. Até por isso, a expectativa era alta para a estreia da Copa Paulista, mas a derrota por 1 a 0 para o EC São Bernardo frustrou as expectativas do treinador.

“Não fizemos um bom jogo, alguns atletas muito abaixo do que podem render, como o Ruan e o Maikinho, que não estavam em bom dia e as coisas acabaram não acontecendo”, explicou o treinador, que identificou o que pode ter acontecido de errado. “A ausência do Anselmo (sentiu lesão muscular na perna esquerda na véspera da partida) mudou bastante a forma de a equipe atuar”, justificou Marchiori.

O treinador espera regularizar os reforços Kaique (atacante) e Bruno Costa (meia) para a segunda partida da Copa Paulista, contra a Ponte Preta, domingo, às 10h, em Atibaia. “São peças importantes”, destacou Marchiori.

Gabriel Souza diz que estreia com gol da vitória foi melhor do que imaginava

Para quem não o conhecia, Gabriel Souza apresentou seu cartão de visita logo no primeiro minuto de jogo com a camisa do EC São Bernardo. O gol de cabeça que definiu a vitória sobre o Água Santa encheu o atacante de confiança para a sequência da Copa Paulista.

“Foi melhor do que eu imaginava, o (Francisco) Alex me achou ali na área e pude concluir com o gol, mas a equipe está de parabéns, soube sofrer e segurar o resultado. Para atacante estrear com gol é a melhor coisa que tem”, comentou o jogador, que disputou a Série A-3 pelo Monte Azul.

Apesar do favoritismo do Água Santa, Gabriel sabia que o Cachorrão podia surpreender. “Muitos não acreditavam na nossa equipe, mas pelos treinos sabemos que vamos dar muito trabalho. Essa vitória dá confiança, isso é fato”, comemorou ele, que teve a oportunidade de ampliar o placar. “ Tivemos duas boas chances para matar o jogo, mas o zagueiro fechou certinho.”