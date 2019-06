Do Dgabc.com.br



24/06/2019 | 10:12



No início desta segunda-feira (24), às 5h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender atropelamento por caminhão no Rodoanel Trecho Leste, altura do número 100, no trecho de Ribeirão Pires. Cinco viaturas foram enviadas ao local. A vítima - ainda não identificada - morreu no local.