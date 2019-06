Baterista do RPM, Paulo Pagni morre aos 61 anos de idade

23/06/2019 | 10:11



Paulo P.A. Pagni, baterista da banda RPM, morreu, aos 61 anos de idade, dia 22 de junho. Paulo estava internado desde maio no Hospital São Camilo, em Salto, São Paulo, por conta de uma broncopneumonia.

Paulo entrou no RPM em 1984, substituindo Charles Gavin, que foi para o Titãs.

Na nota de pêsames publicada no Instagram, a banda afirmou: Nosso querido amigo P.A resolveu definitivamente descansar de sua brava luta pela vida. Partiu hoje em decorrência do agravamento das suas condições respiratórias devido a forte pneumonia que o atingiu. Ele estava internado no Hospital São Camilo, da cidade de Salto/SP, há mais de um mês. Fomos pegos de surpresa e tomados pela tristeza quando soubemos de sua partida à pouco.