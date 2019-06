Lulu Santos fala sobre aumentar a família com Clebson Teixeira: - Vamos com calma

21/06/2019 | 14:10



Lulu Santos e Clebson Teixeira oficializaram a relação em abril deste ano, e, em entrevista na noite de quinta-feira, dia 20, falaram abertamente sobre como está o relacionamento dos dois.

- Para todos os efeitos, a gente já casou. Chega uma hora que a gente tem que ver o que precisamos para nós mesmos e fazer as coisas mais para nós do que para ser visto. Todo mundo deveria ser assim, disse o cantor, que prestigiou a estréia da peça O Mistério de Irma Vap, no teatro Oi Casa Grande, zona Sul do Rio de Janeiro.

Questionados sobre a possibilidade de aumentar a família, o casal revelou:

- Vamos com calma, disse Lulu, que logo recebeu o comentário do amado:

- Devagarzinho a gente chega lá, complementou Clebson.

Recentemente o casal contou que vive um relacionamento a distância, já que o cantor vive em São Paulo e Clebson em Belo Horizonte.

- Cada um é bastante protagonista da própria história. Um não está sendo carregado pelo outro. No máximo a gente está caminhando na mesma direção, juntos, e buscando uma forma de isso ficar mais econômico, mais fácil e mais cotidiano para a gente, destacou.