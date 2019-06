21/06/2019 | 13:11



Como você viu, Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, ganhou uma festa daquelas na última quarta-feira, dia 19. Com o tema A Princesa e o Sapo, a pequena comemorou os seus seis aninhos de idade em um evento recheado de convidados famosos. Mas como o seu aniversário é celebrado oficialmente no dia 20 de junho, Titi ganhou uma segunda festinha - desta vez em um clima mais intimista, na casa dos pais no Rio de Janeiro, na última quinta-feira.

Titi estava rodeada de amiguinhos, que cantaram um parabéns super animado. Os papais, Gioh e Bruno, também estavam mega felizes. A festinha mais íntima também contou com um bolo da Princesa Tiana e balões coloridos.

Uma fofura, não é?