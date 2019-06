21/06/2019 | 10:11



Após a enorme polêmica envolvendo a separação de José Loreto e Débora Nascimento, o casal parecia estar se reconciliando, como você já viu aqui no ESTRELANDO.

Acontece que, pelo visto, a suposta reconciliação pode ter tido uma... pausa. Segundo o colunista Leo Dias, o ator foi visto aos beijos com uma mulher, que não era Débora, em um evento no Rio de Janeiro, no domingo, dia 16.

Dias relatou que ele passou algumas horas flertando e, depois, foi visto agarrado com uma moça na pista de dança.