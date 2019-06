Do Dgabc.com.br



20/06/2019 | 22:51



Um laboratório de drogas foi ‘estourado’ pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (20) em dois endereços do bairro Camilópolis, em Santo André - nas ruas São Camilo e Milão. Grande quantidade de skank (também conhecida como supermaconha ou skunk) foi encontrada no local, além de maquinário – incluindo balança – e estufa para cultivo. Três homens foram presos durante a ação da PM. O caso foi registrado no 2º DP da cidade.