São Caetano vive expectativa com Klein

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/06/2019 | 07:20



A retomada do controle da Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, pelo empresário Michael Klein agradou – e muito – o núcleo econômico da Prefeitura de São Caetano. Isso porque Michael Klein, filho do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, ajudou a construir o império das vendas no varejo com a sede em São Caetano. Quando o GPA (Grupo Pão de Açúcar) adquiriu a maior fatia das ações da loja, levou para a Capital série de serviços administrativos da empresa. A expectativa do setor econômico do Palácio da Cerâmica é a de que São Caetano volte a funcionar como base principal da atuação nas Casas Bahia. Dessa maneira, além de fomentar o comércio local, pode impulsionar impostos municipais. Tanto que há em curso estudos preliminares do que pode ser oferecido – no sentido de benefícios fiscais – para a Via Varejo se reinstalar de fato em São Caetano. A ideia é costurar acordo semelhante com o da GM (General Motors), que ameaçou deixar a cidade, mas agora se comprometeu com investimentos bilionários e de longo prazo.



Bastidores

Dúvida

A posse de Pretinho do Água Santa (DEM) como prefeito interino de Diadema abriu dúvidas entre advogados que costumam acompanhar os trabalhos políticos da cidade. Isso porque Pretinho foi para o Paço sem dar posse ao suplente do DEM, o ex-vereador Reinaldo Meira. Pretinho ficará dez dias na função, o que abre margem para interpretação de não haver necessidade de convocação do suplente. Por outro lado, chamar Meira para exercer a função por esse período também seria gesto importante politicamente.



Remanejamento

Fellipe Melito, que estava à frente da diretoria de parques e áreas verdes da Prefeitura de Santo André, foi nomeado para ser secretário adjunto de Esportes. Melito ocupará vaga que era da ex-treinadora Laís Elena, que morreu em março.



Licença

O vereador Marcos Michels (PSB), de Diadema, solicitou licença de 30 dias do cargo, por motivos particulares. Será substituído no período pelo primeiro suplente do partido, Enoque Santos Silva, advogado de 59 anos. Enoque recebeu 1.766 votos em 2016.



Evento

Alvo de polêmica após vazamento de supostas mensagens trocadas com o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Operação Lava Jato, é um dos palestrantes do 7º Congresso de Direito Constitucional promovido pela Fatej (Faculdade de Tecnologia Jardim) e pela Fadisa (Faculdade de Direito Santo André), ambas na cidade andreense. O evento está marcado para o dia 25 de outubro, no Teatro Municipal de Santo André, e terá também a presença do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), e do desembargador Fausto De Sanctis.



Recondução

Secretário de diversas administrações diferentes em Mauá, Cláudio Lourenço foi reconduzido à presidência do PDT municipal. O partido, que conta com os vereadores Cincinato Freire e Fernando Rubinelli, aposta nas imagens do ex-presidenciável Ciro Gomes e da deputada federal Tabata Amaral em busca de manter espaço na política mauaense.

Apoio

Bandeira verde e amarela foi colocada na fachada do Paço de São Bernardo para demonstrar apoio à Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que disputa a Copa do Mundo na França. O time brasileiro, capitaneado pela craque Marta, joga no domingo pelas oitavas de final da competição, contra as donas da casa.