Meghan Markle e príncipe Harry estão oficialmente fora de projeto de caridade com Kate Middleton e príncipe William

Os boatos sobre o fim da parceria de Meghan Markle e príncipe Harry na instituição de caridade da família real, chamada Royal Foundation, ao lado de Kate Middleton e príncipe Harry ganharam força no final do mês de maio. Agora, porém, parece que a decisão está mais do que definida! Isso porque na manhã desta quinta-feira, dia 20, a própria fundação emitiu um comunicado afirmando o fim do envolvimento do Duque e da Duquesa de Sussex.

- A The Royal Fundation do Duque e da Duquesa de Cambridge e do Duque e da Duquesa de Sussex anunciou hoje as conclusões de uma revisão de sua estrutura e como melhor apoiará Suas Altezas Reais com futuras atividades de caridade, começou a declaração.

- No final deste ano, a The Royal Fundation se tornará o principal veículo beneficente e filantrópico do Duque e da Duquesa de Cambridge. O Duque e a Duquesa de Sussex estabelecerão sua própria fundação de caridade com apoio operacional temporário da The Royal Foundation. Além disso, ambos os casais continuarão a trabalhar juntos em projetos no futuro, inclusive no programa de saúde mental da Fundação Heads Together.

O comunicado prosseguiu dizendo que as novas mudanças na estrutura de caridade real são projetadas para complementar melhor o trabalho e as responsabilidades de Suas Altezas Reais enquanto se preparam para seus futuros papéis e, também, alinhar melhor suas atividades de caridade com suas novas famílias.

- O Duque e a Duquesa de Cambridge e o Duque e a Duquesa de Sussex estão incrivelmente orgulhosos do que conseguiram juntos através da The Royal Foundation. Eles estão especialmente orgulhosos de ter estabelecido uma instituição de caridade que teve, e continuará a ter, um impacto significativo e duradouro, mudando a vida para melhor.

Uma fonte disse anteriormente a revista People que a separação é uma progressão natural e não um rompimento.

- Uma revisão da Royal Foundation é algo que já havia sido anunciado. Isso faz parte dos caminhos divergentes [dos casais], que apressaram a visão da fundação.