Eles eram netos de Gertrudes de Lima

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/06/2019 | 07:00



Foi há 30 anos. O repórter-fotográfico João Colovatti dirige-se à Praça do Carmo, no coração de Santo André, para cobrir os trabalhos de fiéis na decoração com serragem, papel laminado, pétalas de rosa, pó de café e folhagens dos espaços por onde passaria a procissão de Corpus Christi. Chama a atenção de Colovatti aqueles dois senhores, cada um com sua bengala, conversando animadamente. Quem seriam eles?

A resposta apurada foi datilografada por Colovatti no envelope de negativos fotográficos da sua cobertura: “Os primos Honório de Lima e Antonio de Lima, netos de Gertrudes de Lima” (nome de uma das primeiras ruas centrais de Santo André).

As fotos dos dois primos (Colovatti tirou duas fotos) não foram publicadas. E os negativos permaneciam inéditos – comentamos na Redação que o nosso ídolo maior da fotografia fez aquela imagem pensando na página Memória que seria publicada 30 anos depois.

HISTÓRIA E MEMÓRIA

Conhecemos Antonio de Lima (que hoje estaria completando 110 anos – vide a seção Em 20 de junho de...) e Honório de Lima.

Antonio de Lima foi uma fonte desta página Memória. Várias vezes estivemos em seu apartamento.

Ele nos repassou e identificou várias fotos, inclusive do funcionalismo de Santo André nos seus tempos de servidor.

Honório de Lima também foi entrevistado. A fita, informatizada com a sua voz, permanece na Seção de Memória de São Bernardo. Uma das fotos que ele nos passou focaliza o casarão do Bonilha quando sede do município, em 1890.

Mas esta foto mais recente, agora publicada, nós não conhecíamos. Por isso, este Dia de Corpus Christi é especial. Mais um legado deixado pelo saudoso João Colovatti (com dois ‘Ts’, como gostava de dizer).

Por e-mail...

“Tenho uma historia divertida com e sobre a Siléia (bibliotecária de São Bernardo, hoje aposentada): ela permitia que eu lesse os livros que eram proibidos para minha faixa etária. Sem contar que deixava sempre emprestar mais livros do que o possível. Acho que viu em mim algum grande potencial de leitor. Que bom!” Leonardo Tanus Paris

Diário há 30 anos

Terça-feira, 20 de junho de 1989 – ano 32, edição 7096

Manchete – Crise tira Elmo Camões do Banco Central; presidente Sarney dá abono e fixa o novo salário mínimo em CZ$ 150,20.

Grande ABC – Salário sobe até 75% na região. O Diário publica os salários médios de 101 cargos de nível operacional e 87 de nível executivo praticados nas sete cidades.

Patrimônio Cultural – Condephaat (órgão estadual) tomba o Haras São Bernardo.

Indústria – A Massey Perkins, com fábrica em São Bernardo, alterou o seu nome para Maxion e vai diversificar sua linha de produtos.

Cultura & Lazer – Prefeitura de São Bernardo despeja a Asba (Associação São-Bernardense de Belas Artes), que ocupava prédio público na Rua Padre Lustosa.

Polícia – Assaltantes matam PM a tiros no Jardim Farina, em São Bernardo.

Em 20 de junho de...

1909 – Nasce em São Bernardo Antonio de Lima. Fez carreira na Prefeitura de Santo André. Saudoso colaborador desta página Memória. 1914 – Assassinato em Campo Grande, Paranapiacaba: Kanagusku Taizi mata a tiros o compatriota Toma Ahiki. 1919 – Chuvas fortes em São Paulo e arredores, o que inclui o Grande ABC. Desabam dez casas no bairro da Penha, com 13 feridos. A procissão de Corpus Christi é adiada da quinta-feira para domingo. Internacional - Do noticiário do Correio Paulistano: a Câmara francesa aprova, por unanimidade, o projeto que leva à categoria de embaixada a sua legação (missão diplomática) no Brasil. - Do noticiário do Estadão: notícias de Petrogrado informam que a situação ali é presentemente calma e que os ‘maximistas’ estão absolutamente senhores da situação. 1929 – Exibido o primeiro filme sonoro no Brasil, Melodia na Broadway, no Rio de Janeiro. 1959 – Pelo Campeonato Estadual de Bola ao Cesto, no ginásio do Seri, em São Paulo, Palmeiras 69, Aramaçan 51 (35 a 25 no primeiro tempo). - O Aramaçan entrou em quadra com Miltinho, Ratinho, Bifulco, Zé Carlos e Jadir. - Outros competidores: Corinthians, Tênis Clube de São José dos Campos, Floresta, São Carlos, Sírio e Tumiaru. 1969 – Vice-prefeito Geraldo Faria Rodrigues, de São Bernardo, assume a Secretaria de Governo, inaugurando a nova pasta. 1984 – Governo do Estado desativa o lixão de São Bernardo.

Hoje

- Festa de Corpus Christi

- Dia Mundial do Refugiado

Santos do dia

- Adalberto de Magdeburgo

- Florentina

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 20 de junho:

- No Mato Grosso do Sul, Bandeirantes e Vicentina

- No Paraná, Bandeirantes

- Na Bahia, Casa Nova

- No Rio Grande do sul, Caxias do Sul

- Em Alagoas, Jaramataia

- No Rio de Janeiro, Natividade

- Em Tocantins, Peixe

Fonte: IBGE