Do Dgabc.com.br



17/06/2019 | 21:34



O tempo seguirá estável nesta terça-feira (18) em todas as cidades do grande ABC. O dia novamente se iniciará com nevoeiro, mas ao longo da manhã o Sol já começará a brilhar

forte e no período da tarde a umidade relativa do ar poderá ficar perto dos 45%. A temperatura máxima prevista é de 26°C e a mínima 15°C. Não há previsão de chuva. O restante da semana seguirá com tempo estável na região.