Chuva atrasa início de último treino do Brasil antes de jogo com Venezuela

17/06/2019 | 19:02



O mau tempo em Salvador interferiu na preparação da seleção brasileira para o jogo com a Venezuela, pela Copa América. Nesta segunda-feira, véspera da partida, a equipe teve de adiar o início do treino final, no estádio do Barradão, para esperar a chuva passar. Só depois os convocados pelo técnico Tite conseguiram ir ao gramado para o último trabalho antes da partida.

O técnico Tite permitiu a presença dos jornalistas somente durante o começo do trabalho. Os jogadores chegaram ao estádio e encontraram uma chuva forte. Por isso, a comissão técnica decidiu esperar a pancada passar para só depois de 20 minutos liberarem os jogadores ao gramado. Durante os 20 minutos liberados para a imprensa, os atletas realizaram aquecimento e rodas de bobinho.

A atividade seria inicialmente na Arena Fonte Nova, local da partida, mas foi transferida de local a pedido do Comitê Organizador da Copa América. O gramado do estádio precisava ser conservado para a partida, pois no último sábado foi alvo de críticas pela qualidade ruim durante a partida entre Argentina e Colômbia. A atividade da Venezuela também mudou de local e foi marcada para o estádio Pituaçu.

A equipe brasileira só deve ter uma alteração para enfrentar a Venezuela. O volante Arthur está recuperado de dores no joelho direito e retorna ao time titular. Fernandinho perde a vaga. A formação titular do Brasil terá: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, David Neres e Roberto Firmino.

Depois da partida com a Venezuela, a seleção brasileira deve continuar em Salvador por mais um dia. Somente na quarta-feira à noite a equipe deve viajar para São Paulo, onde terá o próximo compromisso pela Copa América. No sábado, na Arena Corinthians, o adversário será o Peru.