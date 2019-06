EC São Bernardo empata em jogo treino com o Nacional: 0 a 0

Do Diário do Grande ABC



15/06/2019 | 07:00



O EC São Bernardo realizou ontem o quinto amistoso da fase preparatória para a Copa Paulista. Em visita ao Nacional, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, o Cachorrão ficou no empate por 0 a 0. Em atividades anteriores, já havia empatado com Atibaia, perdido para Taubaté e Paulista, e vencido o próprio time sub-20.



“Acho que deixamos um pouco a desejar, principalmente quando a gente estava com a bola. Também não encaixamos no último passe, que não proporcionou tantas jogadas. É lógico que o campo dificultou também, a bola ficou viva demais e ficou difícil praticar um excelente futebol. Mas de maneira geral foi um bom teste e vai servir para a gente corrigir o posicionamento”, afirmou o técnico Régis Angeli sobre a partida de ontem.



A estreia do EC São Bernardo será dia 23, contra o Água Santa, no Anacleto Campanella.