13/06/2019 | 12:11



Sylvia Miles morreu aos 94 anos de idade. Segundo informações do The Mirror, a atriz havia reclamado que não estava se sentindo bem e, na ambulância, a caminho do hospital, acabou morrendo.

Ela ficou conhecida por ter sido indicada ao Oscar por sua atuação - de seis minutos - em Perdidos na Noite, clássico de 1969. Depois, ela também foi indicada ao Oscar, dessa vez por sua atuação em O Último dos Valentões, de 1975.

Além disso, ela fez participações menores, como no filme Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme e na série Sex and the City.

Ela se casou e se divorciou por três vezes e não teve filhos.