Pq.Erasmo terá complexo que une educação e lazer

Flávia Fernandes

Especial para o Diário



13/06/2019 | 08:20



O Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Erasmo será o segundo da cidade a ser transformado em escola-parque, complexo com creche, escola de educação infantil e área de lazer – a unidade do bairro Cata Preta foi a primeira, em abril. As melhorias estruturais demandarão investimento de R$ 3,1 milhões e terão início até o fim do mês. A promessa é que as obras sejam concluídas em outubro.

“O Cesa tem um conceito muito parecido com o conceito de parque. É frequentado não só por alunos, mas também pelas famílias. Funcionando como parque, ganhamos mais vigilância, segurança e monitoramento”, explica o prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele vistoriou o equipamento de educação na tarde de ontem.

A área de 7.000 metros quadrados oferece aulas de formações cultural e esportiva para a comunidade, como dança, futsal e natação, além de atender alunos da educação infantil e ensino fundamental. São 1.278 estudantes no total.

As melhorias estruturais incluem revitalização das piscinas, playground e espaço pet, além de reforma das duas quadras do local, que passarão a contar com iluminação LED, pisos novos e campo de gramado sintético. As telhas do equipamento também serão trocadas. A ideia é que, por ser um local aberto à comunidade, torne-se mais confortável e seguro para o lazer da população.

O prefeito garante que não será necessária a interrupção das aulas durante as obras. As manutenções serão realizadas aos fins de semana e no período de recesso escolar, em julho. “Não haverá prejuízos para os alunos nem para as famílias. A parte externa continuará aberta”, argumenta Paulo Serra.

O horário de funcionamento das escolas-parque é das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira, e, das 9h às 16h30, aos fins de semana. A programação de atividades, gestão e manutenção do complexo fica a cargo da Secretaria de Educação.

CATA PRETA

A escola-parque Cata Preta oferece à população atividades educacionais, artísticas, culturais, recreativas, esportivas e de lazer. O complexo conta com estrutura de esporte e lazer, com quadras poliesportivas, campo de futebol, pistas de caminhada, áreas verdes, lago, paisagismo, mobiliário urbano e estacionamentos.