12/06/2019 | 18:11



Bruna Marquezine pode estar solteira desde que terminou seu namoro com Neymar, mas isso não quer dizer que ela não recebeu presente nesse Dia dos Namorados! A atriz publicou, em seu Instagram Stories, diversos vídeos mostrando os mimos que recebeu das marcas que é garota-propaganda.

Entre os presentes, estavam um buquê de flores, uma caixa de bombons em formato de coração e uma jaqueta com seu nome bordado. Ela brincou, nos vídeos:

- Não sei vocês, mas o meu mozão me dá flores, me dá tênis novo. E eu tenho um outro mozão que me dá canecas perfeitas e jaquetas cheirosas com meu nome. E me dá chocolates. Ou seja, esse é o tipo de mozão que vale a pena, tá?