Delegado registra boletim de ocorrência contra Najila Trindade

12/06/2019 | 15:26



A Polícia Civil da 6ª Delegacia Seccional de Santo Amaro, na Capital, registrou B.O (Boletim de Ocorrência) contra Najila Trindade Mendes de Souza, 26 anos, – mulher que acusa Neymar por suposto estupro – , por difamar a polícia publicamente em entrevista veiculada em site de notícias.

No registro, o delegado titular José Fernando M. Bessa Junior diz que a declaração de Najila à imprensa fere a honra da Polícia do Estado, como instituição, além de colocar em dúvida a integridade da equipe que realizou exame de perícia em seu apartamento – após Najila dizer que o tablet que continha provas contra o jogador foi roubado – e a investigação constatar que somente digitais dela e de sua ajudante estavam no local.



O delegado diz ainda que tomou ciência da matéria jornalística onde a jovem declara que “a polícia está comprada”, o que, para ele, é caracterizado como crime de difamação.



No boletim de ocorrência Junior pede à Justiça que Inquérito Policial investigue os fatos e que a equipe responsável pela perícia seja ouvida.