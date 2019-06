Do Dgabc.com.br



11/06/2019



A quarta-feira será mais um dia de tempo estável na região do Grande ABC devido à influência de um sistema de alta pressão. No início do dia há possibilidade de formação de névoa e no decorrer do período, o céu ficará com poucas nuvens, sem previsão de chuva.

As temperaturas seguem amenas, sendo a máxima prevista de 25°C. As madrugadas seguirão frias, com mínima de 12°C. O restante da semana também será de tempo estável, sem previsão de chuva pelo menos até o próximo final de semana.