Futebol história no Pacaembu

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/06/2019 | 07:00



Boleiros do Grande ABC e do mundo, amanhã o Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol) realiza a sua 111ª reunião, no Auditório Armando Nogueira, do Museu do Futebol, Estádio do Pacaembu. Como sempre, belíssimos temas:

- A Gazeta Esportiva Ilustrada, 1955/57, Santos protagonista, e um tal de Pelé, por José Roberto Fornazza, engenheiro, torcedor do Paulista de Jundiaí.

- O centenário da Copa América, 1919, por Rodrigo Saturnino Braga, administrador de empresas e torcedor do Botafogo do Rio.

- A Copa América de 1989, 30 anos depois, por Douglas Muniz, cientista social e torcedor do Palmeiras

- Uma pequena lembrança de grandes narradores brasileiros, por Gustavo Longhi de Carvalho, professor, jornalista e torcedor do Corinthians.

111ª Reunião do Memofut

Quando: amanhã, sábado (dia 8)

Local: Museu do Futebol

Endereço: Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller

Entrada livre

Dica – Copa América na Casa de Pelé. Hashtag #copaterradoRei

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 7 de junho de 1989 – ano 32, edição 7085

Manchete – Mauricio (Soares, prefeito de São Bernardo) não revoga estado de calamidade (da cidade, mesmo com o fim da greve dos motoristas).

Internacional – Militares se enfrentam e levam a China à beira da guerra civil.

Automobilismo – Carro novo só dentro de 20 a 60 dias.

São Bernardo – Cidade da Criança reabre com brinquedos grátis.

Cultura & Lazer – Fundação das Artes faz o ensaio inaugural do seu quarteto de cordas. Componentes: os professores Marilia Pini (viola), Fernando Alberto Labrada (violoncelo) e Marley C. Las Casas Junior (violino), mais o violonista Alexandre Scoss Nicolau.

Em 7 de junho de...

Assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha.

1919 – Em São Paulo, no Trianon, um almoço é oferecido como homenagem aos brasileiros campeões sul-americanos de futebol. Vários clubes foram representados, por seus dirigentes, entre os quais Wallace Simonsen, presidente do Santos FC.

Nota – Décadas depois, em 1944, já com casa de campo em São Bernardo, Simonsen lideraria o movimento da emancipação da cidade.

Internacional

Do noticiário do Estadão: Epitácio Pessoa, presidente eleito do Brasil, deixa a Inglaterra.

Do noticiário do Correio Paulistano: na Áustria os protestos contra as condições de paz impostas pela ‘entente’.

1964 – Projeto de lei do prefeito Hygino de Lima cria o Instituto de Previdência Municipal, para beneficiar os servidores públicos de São Bernardo.

Prefeito Fioravante Zampol nomeia o seu secretariado: Flavio Garzeri (Justiça), Oliver Tognato (Obras), Paulo Julio de Carvalho (DTS), Nair Lacerda (Educação), Osmar Balista (Saúde) e Bruno José Daniel (Fazenda).

1969 – Vereador Mario Ladeia da Rocha, de São Bernardo, propõe a criação de um pronto-socorro municipal no bairro Taboão.

1974 – Anunciada a criação de um clube de golfe em São Bernardo, pelo grupo Japan Golf Promotion.

1984 – Prefeito Aron Galante, de São Bernardo, empossa o vereador Mário Jorge Franciscon como secretário de Governo, dando-lhe carta branca para acabar a crise do PMDB.

Santos do dia

- Ana de São Bartolomeu

- Antonio Gianelli

- Pedro de Córdova

Municípios brasileiros