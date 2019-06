Após viagem com Anitta, Pedro Scooby vai para Portugal encontrar Luana Piovani

06/06/2019 | 09:11



A viagem de férias e para lá de romântica de Anitta e Pedro Scooby chegou ao fim. Nas redes sociais, a cantora já contou aos seguidores que está voltando ao Brasil para retomar sua agenda profissional. Scooby, porém, não divulgou seu destino a partir de agora. No entanto, segundo o colunista Leo Dias, o surfista está prestes a reencontrar a ex-esposa, Luana Piovani.

De acordo com o jornalista, Anitta chegará nesta quinta-feira, dia 6, ao Brasil, enquanto Scooby viajou direto para Portugal, na Europa, onde a atriz mora com os três filhos deles, Dom, Bem e Liz. Essa será a primeira vez que o ex-casal irá se reencontrar desde que o rapaz assumiu namoro com a funkeira através as redes sociais. Piovani, aliás, afirmou que ficou sabendo do novo relacionamento do ex-companheiro como todo o público, por meio de fotos divulgadas no Instagram dos pombinhos.

Anitta e Luana até chegaram a trocar algumas indiretas via internet por conta do namoro. Em um vídeo no YouTube, Piovani afirmou que a relação entre a cantora e o surfista era um show e que os dois estavam na idade de se exibirem para o público. Ela ainda provocou afirmando que estava só esperando as fotos das festinhas no céu. Anitta também rebateu os comentários de que alcança grandes objetivos com a bunda.

Pedro Scooby também teve que rebater críticas na web. O surfista foi alvo de diversos internautas que questionaram sobre a profissão que ele teria. Gente, esse menino trabalha em quê? Vive do quê? Parece que só vive de férias. Surfista, né?, disse uma seguidora. Ele, então, respondeu: Acertou! E ainda recebo para isso.

Em seguida, Scooby publicou um vídeo em que aparece pegando onda e mandou recado aos haters: É isso que eu faço da vida. Hehe. Na caixa de comentários, é possível encontrar mensagens de Luana Piovani e também de Anitta. Enquanto a funkeira ficou impressionada com a publicação, escrevendo apenas misericórdia, a atriz aprovou o sucesso do ex: #madness eu amo a parte do liquidificador, escreveu ela.