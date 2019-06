Tomie Ohtake apresenta obras de Julio González

Miriam Gimenes



05/06/2019 | 07:37



Um dos maiores nomes da arte no século XX, o artista catalão Julio González (1876–1942) acaba de ganhar exposição no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Com curadoria de Elena Llorens, a mostra Espaço e Matéria reúne 70 peças, entre esculturas, desenhos, pinturas, fotografias e documentos, que marcam a carreira do artista catalão, reconhecido como o pai da escultura moderna em ferro.

O seu talento para a arte começou ainda cedo, já que seu pai tinha serralheria artística na Barcelona modernista do final do século XIX. O auge da sua produção foi entre os anos de 1930, quando já tinha 50 anos. Antes disso, ainda em 1928, foi convidado por Pablo Picasso (1881-1973) para participar do projeto do monumento em homenagem ao poeta Guillaume Appolinaire, morto no final da Primeira Guerra, parceria que se desdobrou em outros trabalhos.

“Sua produção escultórica em ferro deve ser inserida no contexto disruptivo das vanguardas da primeira metade do século, caracterizado por uma intensa especulação formal. Deve-se a González o fato de ter dotado a escultura de uma nova gramática capaz de deslocar, com um material totalmente alheio à tradição, as seculares noções de volume e massa”, diz a curadora.

Trinta anos após ele partir, a sua filha Roberta, que tinha como objetivo difundir a arte de González para o mundo, doou ao Museo de Arte Moderno de Barcelona (atualmente Museu Nacional d’Art de Catalunya), cerca de 200 obras entre esculturas, pinturas, desenhos e gravuras, tornando a instituição, que fez parceria como Tomie Ohtake, uma das principais responsáveis pela difusão do legado do artista.



Julio González – Espaço e Matéria – Exposição. No Instituto Tomie Ohtake – Av. Faria Lima 201. Até 4 de agosto, de terça a domingo, das 11h às 20h. Gratuito.