Paris Jackson posta reação que teve após usar maconha e seguidor ataca: Seu pai deve estar com vergonha de você

04/06/2019 | 16:11



Paris Jackson não tem papas na língua e vive se envolvendo em polêmicas por conta dos comentários que faz no Twitter. Na última segunda-feira, dia 3, não foi diferente e a filha do Rei do Pop resolveu abrir o jogo sobre sua relação com a maconha e os efeitos que a substância tem nela!

Tudo começou quando a jovem postou na rede social que estava comendo sanduíche recheado com queijo e macarrão. Em seguida, um usuário escreveu que estava curioso para saber como ela tinha feito essa criação e, sincerona, ela respondeu:

Maconha.

Repercutindo, logo seu comentário recebeu um baita de um ataque:

Drogada. Eu aposto que você usa metanfetamina também. Seu pai deve estar com vergonha de você. Degenerada.

Sem deixar barato, Paris foi irônica e deu a seguinte resposta:

Porque uma planta medicinal orgânica com dezenas de propriedades curativas, da mãe natureza, que é legal onde eu moro e que é usada para ajudar pessoas que sofrem ao redor do mundo é igual a metanfetamina.

Aproveitando, ela também continuou e explicou como passou a fazer uso da substância:

Em vez de tomar remédios venenosos, esse incrível remédio da terra foi receitado para me ajudar com a depressão, ansiedade, tensão e insônia.

E quem pensou que a discussão parou por aí, se enganou! Um outro seguidor mencionou o fato de que Michael Jackson passou por muitos problemas e que nunca fez uso de nenhuma substância, superando-os apenas com a força de vontade. Paris não deixou de comentar e surpreendeu ao afirmar que seu pai não teria problemas com o uso que ela faz da maconha:

Na verdade, ele não teria problema com isso. Eu obviamente não usava quando era criança, mas eu duvido que ele teria um problema comigo usando agora, especialmente eu sendo adulta. Um médico muito bom me prescreveu isso e tem me ajudado muito a lidar com minhas complicações mentais. E isso inclui me ajudar a encontrar a paz.

Tomara que ela fique cada dia mais estável e saudável, né?