Mãe de Luana Piovani comenta polêmica envolvendo a filha, Pedro Scooby e Anitta: Me constrangeu e chateou

04/06/2019 | 16:11



E a polêmica continua! Depois de Anitta e Pedro Scooby assumirem o namoro, a ex-esposa do surfista, Luana Piovani, desabafou sobre o assunto e falou sobre a reação do filho mais velho, Dom, ao saber do relacionamento. Segundo a atriz, o pai não falou sobre o affair com o menino, e ele descobriu por meio de um amiguinho da escola, o que o deixou triste. Agora, foi a vez da mãe de Luana, Francis Piovani, contar como está lidando com a situação.

Francis respondeu diversos comentários de seus seguidores no Instagram. Em um deles, uma internauta disse:

Francis, passada, seu ex-genro chamando a Anitta direto de amor, meu Deus, está enfeitiçado.

A mulher então respondeu:

As frases eu te amo e made in china não são garantias de nada.

Eita! Francis, que atualmente é youtuber, falou também sobre como está se sentindo com toda essa situação. Em alguns comentários, ela falou:

O que aconteceu com o Dom também me sensibilizou.Também me constrangeu e chateou, para falar o mínimo.

Francis aproveitou para mandar um recado aos seguidores preocupados com Luana, e disse:

Se tem uma coisa que ela não carece é de dó, ela sabe que planta e colhe, assoviando plena e feliz! O baile segue e dança-se o que a orquestra toca para não sair do tom.

Em outro comentário, a youtuber pediu para que os fãs de Luana não sofressem pela situação entre ela e Pedro Scooby, ao dizer:

Não sofra por eles não, estão ótimos, lidando bem com as próprias escolhas, o que em si já é um privilégio.