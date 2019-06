Azulão empata sem gols e dá adeus à Série D

Da Redação



02/06/2019 | 18:03



O São Caetano está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão empatou sem gols com o Cianorte, fora de casa, chegou a quatro pontos, mas não tem mais chances de classificação no Grupo A16.

Caixas, que venceu o Tubarão por 2 a 0, e o Cianorte têm dez pontos e já asseguraram vaga na próxima fase. Falta apenas definir quem será o líder da chave. O São Caetano recebe o Caxias no próximo domingo (9), às 18h, no Estádio Anacleto Campanella. Já o Cianorte encara o Tubarão, fora de casa, nos mesmos horário e data.

A eliminação na Série D de forma precoce mantém a má-fase na equipe do Grande ABC. Isso porque o Azulão foi rebaixado no Paulistão deste ano. Resta agora apenas a disputa da Copa Paulista, que começa dia 23 de junho. Diante do resultado, aumenta a pressão sobre o técnico Luiz Gabardo, contratado junto às equipes de base do Grêmio para dirigir o São Caetano nas competições.