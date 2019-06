Pedro Scooby abre o coração e fala sobre o relacionamento com Anitta para um site

02/06/2019 | 17:11



Que o casal 20 da vez é Anitta e Pedro Scooby, isso ninguém tem dúvida, afinal, é o assunto mais comentado nas redes sociais e até o casal já está se expondo muito em diversos sentidos. Mas a bola da vez é que o surfista foi procurado pelo colunista, Leo Dias, e acabou abrindo o coração sobre a funkeira.

- Eu sou um cara que vive intensamente sempre. Às vezes a gente acerta com isso, às vezes não. Ela entende isso demais. Que bom que a gente se reencontrou, espero que dê certo. E, se não der, a gente segue se amando, e se admirando como pessoas, disse Scooby.

Lembrando que o casal assumiu o relacionamento não faz nem três dias e isso só chegou na boca do público porque um anônimo gravou Anitta e Pedro Scooby curtindo uma festa junto com os amigos, em Bali, na Indonésia. Depois que todo mundo soube do assunto, Scooby nem se esforçou para mentir a situação e até assumiu que os dois já viveram um relacionamento no passado, em meados de 2006. Mas vale lembrar que o surfista está recém separado de Luana Piovanni, com quem tem três filhos, e a atriz já até chegou a se pronunciar sobre o assunto algumas vezes. Ixe...