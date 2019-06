Árvore que ameaça cair assusta e traz prejuízo à Rua Piracicaba

Franscisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



02/06/2019 | 11:55



Árvore de grande porte na Rua Piracicaba, 480, no bairro Valparaíso, em Santo André, tem tirado o sono dos moradores. Ontem, ventania fez com que a fiação elétrica, entrelaçada na planta, fosse rompida, o que causou série de estouros.



Assustados, moradores diziam ter perdido TVs, micro-ondas, geladeiras e vários outros eletrodomésticos, todos queimados devido às explosões. Ocupantes de dois veículos que passavam pelo via no momento do incidente tiveram de se proteger.

Reginaldo Amaral dos Santos, 52 anos, administrador de empresas e morador do prédio, se diz desanimado por não conseguir providências. Afirma que já participou de reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) e na Prefeitura, e que, inclusive, entregou pessoalmente ao presidente da Câmara, Pedrinho Botaro, em março ofício solicitando a remoção da árvore, mas que ainda não obteve retorno.

“A Prefeitura diz que depende da Enel (conssecionária que substituiu a AES Eletropaulo na região), desligar a energia elétrica. Como a Enel não vem, ninguém faz nada.”

Histórico

Entre os mese de janeiro e fevereiro, três cidades do Grande ABC, São Bernardo, São Caetano e Diadema (as únicas que forneceram dados), haviam registrado 188 quedas de árvores, aumento de 135% em relação ao mesmo período do ano passado – foram 80 ocorrências no primeiro bimestre do ano passado. Conforme especialistas, o cenário está associado a conjunto de fatores, como alta no volume de precipitação no intervalo analisado (choveu 169,57 milímetros mais em 2019), episódios de ventanias de até 80 km/h e ausência de ações preventivas por parte das prefeituras.



Quase um ano pedindo para remover a árvore, Reginaldo teme pelo que pode acontecer, já que a planta ameaça cair. Diz não saber a quem recorrer para resolver o problema. “Estou cansado de pedir para a Prefeitura e Enel. Cansado.”