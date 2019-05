Ladrão de carros é pego em flagrante em Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



31/05/2019 | 10:31



Policiais Militares do 41º Batalhão de Santo André prenderam, na madrugada desta sexta-feira (31), ladrão que até o momento foi identificado somente como Jairo, na região da Vila Pires, no município andreense, por furto qualificado.

Durante patrulhamento a equipe visualizou dois homens empurrando um veículo modelo Fiat Uno pela avenida Dom Pedro I que, ao notarem a presença da equipe policial demonstraram, “certo nervosismo”, segundo a PM. Os homens tentaram fugir e um deles foi alcançado.

Na entrevista Jairo confessou que ele e seu companheiro tinham realizado o furto do Uno e o som de outro carro, modelo Escort, que estava estacionado pela rua Mariângela de Nadai Pereira.

A vítima do Escort saiu do trabalho e notou a porta do seu veículo aberta e a ausência do aparelho de som e prontamente se dirigiu aos policias, onde relatou os fatos e reconheceu o aparelho de som encontrado.

O caso foi registrado no 6º DP (Vila Mazzei) de Santo André.