Agnaldo Timóteo está em coma induzido e quadro de saúde evolui com melhora progressiva

30/05/2019 | 13:11



O cantor Agnaldo Timóteo continua com um quadro de saúde delicado. Na manhã desta quinta-feira, dia 30, a assessoria de imprensa do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, na Bahia, divulgou um novo boletim médico, informando que ele está em coma induzido e em melhora progressiva, mas mantendo critérios de gravidade.

Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora progressiva dos parâmetros clínicos, mantendo ainda critérios de gravidade. Em coma induzido, com boa resposta a antibioticoterapia e sem febre. Está sendo alimentado pela via venosa para deixar o intestino recuperar a função .O paciente segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, diz o comunicado enviado à imprensa.

Ele foi hospitalizado após sofrer um princípio de AVC. Márcio Timóteo, filho do cantor, afirmou que o estado de saúde do pai é grave:

[O caso dele] é grave e ele não apresenta recuperação, explicou.