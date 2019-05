Alex Sotero não se dá bem com churrasco e é eliminado do Top Chef Brasil!

30/05/2019 | 10:11



Aconteceu mais um episódio de Top Chef Brasil, reality show culinário da Record TV, e , com ele, a nona eliminação de um dos participantes. Na noite da última quarta-feira, dia 29, o apresentador Felipe Bronze anunciou a reprovação de Alex Sotero, que não se deu bem no desafio da eliminação e, por conta disso, precisou dizer adeus à competição.

Na abertura do programa, que se deu com o Teste de Fogo, os participantes foram divididos em duas equipes e se revezaram na produção de um prato sem saber o que o companheiro do time estava cozinhando, já que alguns permaneciam vendados enquanto estavam com a mão na massa.

Depois que a equipe vencedora foi anunciada, a outra seguiu para o Desafio da Eliminação, que tinha como proposta preparar um típico churrasco brasileiro. Para Sotero, a receita não caiu muito bem aos olhos dos jurados, fato que resultou em sua saída do reality.

Nas redes sociais, a escolha do júri não agradou e foi alvo de críticas.

Apesar de não ter torcido pra Sotero, pera lá! Não é possível! Sotero mostrou-se bem mais chef talentoso que Giovanna. Cruzes!, reclamou uma telespectadora no Twitter.