Exportações do setor crescem 21,6% em abril ante igual mês de 2018, diz Abimaq

28/05/2019 | 13:42



A indústria de máquinas e equipamentos registrou aumento nas exportações em abril, mostram os dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Ante março, houve crescimento de 25,5% e na comparação com o mesmo mês do ano passado a alta foi de 21,6%, com a soma de US$ 1,043 bilhão de embarques.

Segundo a Abimaq, o desempenho das exportações surpreendeu em abril e voltou à marca de R$ 1 bilhão após 63 meses. No acumulado, os embarques somam US$ 3,263 bilhões, o que representa uma baixa de 3,2% ante o ano passado.

No caso das importações, também houve avanço ante março, de 3,3%, mas houve queda em relação a abril de 2018, de 4,6%. As compras externas somaram US$ 1,225 bilhão no mês. Assim, a balança comercial do setor mostrou déficit de US$ 182,23 milhões, um recuo de 48,8% ante março e de 57,3% frente a igual mês de 2018.

Em 2018, as importações registraram queda de 1,2%, ao somar US$ 4,719 bilhões, enquanto a balança comercial tem alta de 3,7%, com saldo negativo de US$ 1,456 bilhão.