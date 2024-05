Feira da Mulher Empreendedora reúne 60 expositoras na Câmara de Santo André

A segunda edição da Feira da Mulher Empreendedora reuniu 60 expositoras na marquise do prédio do Legislativo andreense. Organizado pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Santo André, o evento definiu as participantes por meio de chamamento público e parte das vagas foi destinada a mães atípicas de pessoas com transtorno de espectro autista e com deficiência.

“Minha filha Julia é PCD e esse meu trabalho foi uma forma de gerar renda, pois deixei o mercado de trabalho formal para me dedicar a ela. Aprendi a fazer crochê, produzir velas e aromatizantes e participar de um evento assim é sensacional, pois posso vender aqui e gerar encomendas”, conta Marcela Maria, moradora do Jardim Marek, em Santo André.

Para a vereadora Ana Veterinária, procuradora titular da Procuradoria Especial da Mulher, a feira reforça um dos braços do órgão que é criar caminhos para que as empreendedoras possam ter sua receita e que seus negócios perdurem.