Faturamento da indústria cresce 4,3% em abril ante igual mês de 2018, diz Abimaq

28/05/2019 | 13:31



O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos, considerado um termômetro do investimento produtivo no País, somou R$ 6,765 bilhões em abril, o que significa um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período de 2018. Na comparação com março, o avanço é de 2,4% e, no ano, há aumento de 5,8%, considerando a receita de R$ 25,361 bilhões.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 28, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

O consumo aparente, por sua vez, teve queda de 6,9% ante abril de 2018 e de 5,5% frente a março, ao somar R$ 8,144 bilhões.

Esse dado exclui as exportações da receita e inclui as importações, para ter uma noção mais clara da demanda doméstica.

No ano, há avanço de 6,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.