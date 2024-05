Dia das Mães anima donos de restaurantes do Grande ABC

Uma das tradições do Dia das Mães é os filhos tirá-las da frente do fogão e levá-las para almoçar fora de casa. A data anima os empresários do setor de alimentação. Os restaurantes do Grande ABC estão otimistas e têm expectativa de um crescimento de 80% no faturamento em relação a um domingo comum. A previsão é do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC).

A data é considerada uma das mais importantes para o setor de alimentação fora do lar, junto com o Dia dos Namorados.

A estimativa é do diretor financeiro do Sehal, e empresário, Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, dono do Restaurante Canoa Quebrada, em Ribeirão Pires. De acordo com ele, a perspectiva de aumento é baseada na experiência do seu estabelecimento, porém, reflete a tendência do setor como um todo.

“É uma data forte para nós. E neste ano, assim como no ano passado, começamos a notar a retomada, após o período de pandemia, porque tudo virou o antes e o depois da crise sanitária, que se tornou um marco regulatório da nossa atividade. As pessoas ficaram reclusas e agora preferem sair, e isso vem acontecendo muito aos domingos, que tem gerado um bom movimento.”, explicou o empresário.

A Pesquisa de Intenção de Compras realizada pela Strong Business Scholl, de Santo André, mostra que apenas 15% dos moradores das sete cidades têm intenção de realizar o almoço do Dia das Mães em restaurantes, enquanto 50% vão fazer a refeição em casa e 35% na residência de parentes e amigos.

A grande maioria dos entrevistados revelou que deverá gastar com o almoço o mesmo que no ano passado. Para aproximadamente 20% os gastos serão maiores.

O gasto médio planejado com o almoço do Dia das Mães revelado pelos entrevistados será de R$ 344. Contudo, destaca-se que para 30% o gasto planejado deverá ficar entre R$301 e R$500. Outros 50% deverão gastar entre R$ 100 e R$ 300 com o almoço.

Para garantir lugar nos estabelecimentos e evitar as intermináveis filas da data, os que trabalham com reservas sugerem que os filhas as façam antecipadamente.