Motorista com indícios de embriaguez tomba veículo em Sto.André

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 22:03



Um veículo modelo Fiorino, Fiat, branco, com placa de Diadema, tombou por volta das 21h30 na Avenida José Antônio de Almeida Amazonas, em frente ao Paço Municipal de Santo André, no Centro. Profissionais do Deparamento de Trânsito da cidade tiveram conhecimento sobre o acidente por meio das câmeras da Central de Monitoramento e chegaram rapidamente ao local. Foram acionados também o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

O condutor, José Francisco Sobrinho, 60 anos, não sofreu lesões e foi levado para o 1º DP (Centro) de Santo André por desacato à autoridade e também por indício de embriaguez. Não houve vítimas. O veículo teve a frente destruída e a lateral amassada, além dos vidros quebrados.