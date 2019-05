24/05/2019 | 13:35



Está marcada para o dia 31, a estreia de Good Omens, na Amazon Prime Video. A série é baseada na cultuada obra de Terry Pratchett e Neil Gaiman. Na história, o dia do Armageddon está chegando e um anjo terá de se unir a um demônio para impedir o fim do mundo. No entanto, para que isso ocorra, precisam encontrar o anticristo, que neste momento é um menino de 11 anos que eles perderam de vista.

Para complicar um pouco mais a situação, o tal garoto não tem ideia de que seu destino seja destruir a Terra e a dupla precisa encontrá-lo de qualquer forma. No elenco estão David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Frances McDormand, Nick Offerman.