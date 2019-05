Batalhão da Polícia prende chefe do tráfico em Santo André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



23/05/2019 | 18:36



Agentes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) do Grande ABC prenderam, na manhã desta quinta-feira, o chefe do tráfico da Chácara da Baronesa, em Santo André. Edivagner Caetano de Oliveira, 21 anos, foi detido na própria comunidade ao ser flagrado portando cerca de 200 embalagens com as mais variadas substâncias ilícitas.

Ligado a maior facção criminosa do Estado, Oliveira controlava toda a movimentação financeira do tráfico na região, instalada na divisa com São Bernardo. Em sua casa, foram localizadas diversas cadernos com anotações referentes a compra e venda de drogas na comunidade.

O acusado, que já possui passagem pela polícia por tráfico de droga e associação criminosa, foi detido durante patrulhamento de agentes no Baep, na Marginal do Córrego Taioca. Com ele foram encontrados 332 pinos de cocaína, 238 papeletes de crack além de grande volume de frascos com lança perfume, estimada em 10 quilos.

Próximo ao ponto de tráfico da comunidade ainda foram encontrados num fogão quantia de R$ 1.010, além de um revólver calibre .32.

O acusado foi encaminhado para o 3º DP (Vila Pires) de Santo André onde será indiciado por tráfico de drogas.