Silvia Poppovic volta à TV com o 'Aqui na Band'

22/05/2019 | 15:01



O novo programa de Silvia Poppovic na Band teve sua data de estreia marcada para a próxima segunda-feira, 27 de maio, às 9h. O Aqui na Band, como será chamada a atração, teve detalhes divulgados pela emissora nesta quarta-feira, 22.

Afastada da televisão há quase 10 anos, Silvia dividirá a apresentação com Luís Ernesto Lacombe: "Estou muito feliz e entusiasmada em voltar à TV. ... Traremos para discussão assuntos que interessam à população. Serão duas horas de relevância, conteúdo e leveza."

A ideia do Aqui na Band é trazer Silvia Poppovic e Lacombe comentando os principais assuntos do dia, além de realizar entrevistas e discutir temas ligados ao comportamento.

Outro destaque é o quadro Doce Veruska, comandado por Veruska Boechat, viúva do jornalista Ricardo Boechat, morto em uma queda de helicóptero no último mês de fevereiro. Ela abordará histórias de mulheres batalhadoras.

"Vou ajudar pessoas a superarem dores e dificuldades e a realizar alguns de seus sonhos", explica Veruska.

O programa ainda contará com colunistas como o médico Fernando Gomes, o blogueiro Nana Rude (atualmente no ar em O Aprendiz, reality show da emissora), e a consultora de imagem Nathalia Batista. Além disso, haverá a presença diária da chef Luiza Hoffmann na parte gastronômica.

Para assuntos jurídicos, o especialista em direitos do consumidor Sérgio Tannuri, e as especialistas em direito de família Gabriela Manssur e Ana Paula Gimenez abordarão temas como violência doméstica, pensão alimentícia, divórcio e alienação parental.

A direção do Aqui na Band fica por parte de Vildomar Batista, conhecido por ter passado anos na Record TV, emissora em que ficou à frente de programas como o Hoje em Dia.

Retorno

Silvia está afastada da TV aberta há quase uma década. Seu último programa foi o Boa Tarde, na própria Band, lançado em março de 2009, durando pouco mais de um ano.

Desde então, Silvia chegou a investir em um canal no YouTube, descontinuado em 2015, além de ter trabalhado como comentarista no Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan.

"Acabou essa história de telona da televisão. Hoje você tem a tela do seu celular, do seu computador, o tablet, são muitas. Você pode me assistir a qualquer hora, uma vantagem sobre a televisão", afirmou em 2016.

O público que não tem acompanhado a apresentadora nos últimos tempos pode estranhar o visual de Silvia, que perdeu dezenas de quilos após passar por uma cirurgia bariátrica em 2017.

Em março de 2019, a Band havia confirmado a gravação de um piloto de Silvia na emissora.

O Aqui na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 11h, na Band.