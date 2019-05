Cantora paulistana Bia Góes se apresenta no Sesc Santo André amanhã

Vinícius Castelli



22/05/2019 | 07:47



Pluralidade é a alma do negócio quando o assunto é o repertório de Bia Góes. Cantora paulistana, ela comemora 15 anos de carreira com show na região e se apresenta amanhã, a partir das 20h, no palco da Comedoria do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingressos.

A cantora promove espetáculo com canções que transitam por vários estilos, da música instrumental ao forró, passando pelo choro, bossa nova e samba.

Ao longo dos anos, a artista, que já dividiu o palco com nomes como Toquinho, Omara Portuondo (Buena Vista Social Clube), Toninho Horta e Oswaldinho do Acordeon, Bia será acompanhada por Ricardo Valverde (vibrafone) e Rodrigo Carneiro (violão).

HOMENAGEM

Também em Santo André, mas no sábado, a partir das 19h, o público poderá se recordar do cancioneiro de Renato Russo (1960-1996), com show do grupo O Livro dos Dias. A banda toca na praça de alimentação do Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155).

Formado por Rubens Lira (voz e violão), Leandro Pedruci (violão), Renan Gomes (contrabaixo), Sérgio Corvo (guitarra e teclado) e Adriel Rosinelli (bateria), o conjunto aposta em temas como Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, Índios e Geração Coca-Cola. A entrada é grátis.