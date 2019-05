Messi faz 2, mas Barcelona empata com o Eibar em despedida do Espanhol

19/05/2019 | 13:35



Quem esperava que a partida entre o já campeão Barcelona e o Eibar, décimo-segundo colocado e sem chances de ser rebaixado, fosse morna se enganou. Inesperadamente, as duas equipes fizeram uma partida bastante aberta e com dois golaços, que terminou em 2 a 2 na 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol.

Atuando fora de casa, o time catalão saiu perdendo logo nos primeiros minutos, mas rapidamente virou com dois gols do argentino Lionel Messi e levou o empate ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, os dois times não conseguiram balançar as redes, apesar de muito tentarem.

O Barcelona terminou a Liga com 87 pontos, 11 a mais que o vice-líder Atlético de Madrid, e 19 acima do Real Madrid, o terceiro. O Valencia completou o grupo dos quatro primeiros, com Getafe em quinto e Sevilla em sexto - os dois últimos garantiram vaga na Liga Europa. O Eibar, por sua vez, terminou em 12º, longe da zona do rebaixamento, que teve as quedas de Girona (18º), Huesca (19º) e Rayo Vallecano, o lanterna.

O JOGO

Ernesto Valverde escalou apenas um brasileiro como titular, o atacante Malcom. Arthur e Philippe Coutinho nem mesmo atuaram, com Vidal e Sergi Roberto em seus lugares no onze inicial. E mesmo atuando fora de casa, o Barcelona começou em ritmo de treino e demorou para acordar no jogo.

Tanto que o primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos, a favor do time anfitrião, e com a lei do ex funcionando. Cucurella, revelado pelas categorias de base do time catalão, recebeu a bola dentro da área e chutou rasteiro. Cillessen abafou mal e a bola foi para dentro do gol, em lance que o árbitro cogitou rever com a ajuda do VAR, mas posteriormente confirmou.

O gol sofrido acordou o Barcelona. Ou pelo menos a Messi, que empatou o confronto em lance parecido com o do primeiro gol, entrando na área pela esquerda e chutando cruzado na saída do goleiro Dmitrovic. E depois, foi o responsável pela virada do time visitante ao ser lançado livre na intermediária e tocar encobrindo Dmitrovic - outro lance visto pelo árbitro de vídeo e confirmado pelo juiz José Luiz Munuera Montero.

O ímpeto do Barça, no entanto, foi paralisado por mais uma falha de Cillessen. Em lançamento na entrada da área, o holandês se precipitou e saiu de cabeça para afastar o perigo. Ele não contava, no entanto, que o lateral De Blasis iria pegar a sobra e, de primeira, chutar para o gol vazio - o goleiro não conseguiu chegar a tempo.

No segundo tempo, o jogo começou aberto do jeito que havia terminado a primeira etapa. As primeiras chances de gol foram do Eibar, mas todas sem levar muito perigo. A melhor chance dos visitantes veio somente aos 15 minutos, em chute cruzado de Piqué, defendido por Dmitrovic com dificuldade. Um minuto depois, Malcom tentou encontrar o zagueiro - que fazia as vezes de atacante - na grande área, mas cruzou mal.

Valverde, então decidiu mexer no time para tentar a vitória. Mas não colocou nenhum dos brasileiros - ao contrário, tirou Malcom e deu lugar a Carles Perez. Ele, além de Wagué (que entrou no lugar de Semedo) e Alená (que substituiu Busquets) pouco fizeram em campo. Pelo contrário: viram uma pressão do Eibar nos minutos finais.

Aos 36 minutos, Cucurella perdeu gol incrível na pequena área. Após cruzamento mal afastado pela zaga catalã, o atacante pegou a sobra sozinho, teve tempo de ajeitar a bola, mas chutou muito mal, por sobre o gol. Era a grande chance do time da casa de vencer o campeão da temporada na Espanha, desperdiçada pelo jovem atleta. Messi ainda teve tempo de perder uma boa chance aos 39 minutos, também chutando alto demais. E o jogo terminou assim.