Lyon confirma que Sylvinho será o técnico do time na próxima temporada

18/05/2019 | 23:01



O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, confirmou neste sábado que Sylvinho vai ser o técnico do clube sete vezes campeão francês na próxima temporada. O dirigente explicou que a contratação do brasileiro se dá por indicação de Juninho Pernambucano, que também retornará ao time, como diretor esportivo.

Sylvinho, ex-jogador do Barcelona e do Arsenal, substituirá Bruno Genesio, que levou a equipe a garantir o terceiro lugar no Campeonato Francês, mas está com o seu contrato próximo do fim e não o terá renovado após ser alvo de críticas de torcedores do clube ao longo da temporada.

Aulas disse neste sábado, quando o Lyon goleou o Caen por 4 a 0 para selar a classificação à Liga dos Campeões, que Sylvinho foi escolhido a dedo por Juninho. "Juninho vai chegar rapidamente. Ele escolheu o treinador. Eu me encontrei com Sylvinho. Ele concordou", disse o presidente do clube.

Sylvinho trabalhava como assistente do técnico da seleção brasileira, Tite, e também iria dirigir o time olímpico. Na sexta-feira, no entanto, quando o time nacional foi convocado para a Copa América, o coordenador Edu Gaspar anunciou que o ex-jogador estava de saída para assumir o comando de um time europeu, ainda que sem revelar qual seria o destino do ex-lateral-esquerdo.

"Esse anúncio é uma mistura de sentimentos. O Sylvinho não vai fazer parte da Copa América. Ele aceitou o convite de um grande clube europeu. Deixo aqui a mensagem pessoal de um amigo de muitos anos. Que você seja feliz, vou sentir saudades, estamos orgulhosos de você, disse isso ao presidente, foi o mesmo sentimento dele", dissera Edu.