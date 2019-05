Professores da Metodista encerram período de greve

Da Redação



18/05/2019



Professores da Universidade Metodista, em São Bernardo, decretaram, ontem, o fim da paralisação iniciada no dia 29 de abril. A decisão foi anunciada após audiência na Justiça do Trabalho em que a instituição de ensino superior se comprometeu a acertar os salários atrasados de abril até o dia 6 de junho e, os vencimentos de maio, até o fim do próximo mês. A promessa é regularizar a situação a partir do mês de julho.

Ficou acordado, ainda, que a Metodista efetuará o pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de forma parcelada, regularizará a quitação dos créditos consignados junto à instituição bancária e do vale-alimentação em até 120 dias. Outro compromisso é não descontar os dias não trabalhados mediante reposição das aulas perdidas e o retorno imediato das atividades, a partir de segunda-feira.

Os professores, entretanto, destacaram que permanecerão em estado de greve, caso a instituição não cumpra com o prometido. Os docentes reivindicam estabilidade de 90 dias, além dos direitos trabalhistas.

Novo encontro entre professores, universidade e a Justiça do Trabalho ficou agendado para a próxima quarta-feira, às 16h, para o estabelecimento das decisões.