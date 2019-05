Após polêmica com versão de Shallow, Paula Fernandes se pronuncia: - Não era para fazer sentido

17/05/2019 | 14:09



Senta que lá vem história! Lembra que logo que Paula Fernandes mostrou um pedacinho de sua versão para Shallow de Lady Gaga ela recebeu uma chuva de críticas? Pois agora a cantora resolveu se pronunciar sobre o assunto. No Instagram Stories ela falou logo pela manhã que estava acompanhando tudo o que estava rolando na internet, inclusive os memes feitos com sua música gravada com Luana Santana, e que estava se divertindo. Mas ao jornal Extra, ela deu mais detalhes sobre a produção e a polêmica, já que, para muitos, manter trechos em inglês e português na letra não foi um acerto dos cantores.

- Acordei com todos esses memes e confesso que estou me divertindo demais (risos). Fiz uma versão adaptada, não uma tradução... E, assim como usamos tantos termos aqui como Baby e outros, Shallow é comum. A ideia de manter a expressão é ter uma parte da música original. Não era pra fazer sentido, era para ter uma celebração da versão original.

Aliás, na entrevista ela reforçou o fato de que enviou a letra da música para Lady Gaga e teve total aprovação para regravação:

- Como autora, me senti livre pra juntar os idiomas.

E você, curtiu a versão brasileira? E será que essa história ainda vai dar pano para a manga? Acompanhe por aqui os próximos capítulos dessa novela!