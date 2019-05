Mãe de Ricardo Boechat emociona público com mensagem sobre o Dia das Mães: - Devemos festejar essa data, pois sempre seremos mães

10/05/2019 | 17:09



O Dia das Mães está chegando, e apesar de ser uma data comemorativa, não é fácil para todos! Dona Mercedes, mãe de Ricardo Boechat, gravou uma mensagem para a rádio Band News, onde o jornalista trabalhava quando estava vivo:

- No segundo domingo de maio festejamos as mães, as biológicas, as adotivas, as presentes e as ausentes. Lembranças de nossa infância e dos nossos filhos vêm à nossa mente. Beijos, abraços, presentes e a felicidade de estarmos juntos, mas há outro grupo de mulheres que nesse dia o coração fica mais apertado. São aquelas que quando passam escutam murmurar: Coitadas, perderam o filho. Isso não é verdade! Não perderam nada, elas tiveram um filho, que permanecem em sua mente e em seu coração. Que tiveram com eles sonhos, esperanças, sofrimentos, frustrações, com os quais riram e choraram, que os viram aprender a andar, a levantar-se, a cair, a pular, a ler, a escrever e que depois escolheram seus caminhos. Enfim, que se fizeram homens e mulheres. Sim, os tivemos pulando dentro de nós, são parte de nós. Não importa em qual parte do caminho que eles deixaram de percorrer, mas eles nos deixaram sua presença, permanecem em nossas mentes, estão vivos em nossos corações. Os sentimentos daquilo que eles nos deram permanecem em nós. Por isso, devemos festejar essa data, pois sempre seremos mães. Feliz Dia das Mães.

Esse será o primeiro Dia das Mães de Dona Mercedes sem o filho, que faleceu no dia 11 fevereiro de 2019 em um acidente de helicóptero. A mensagem deixou o apresentador, Eduardo Barão, emocionado, sendo consolado por Carla Bigatto.